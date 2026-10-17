Il Cantiere della Responsabilità pubblica e la fraternità come impegno

Dare alla fraternità una traduzione concreta nelle scelte amministrative, nei servizi e nella vita delle comunità. È l’obiettivo del nuovo Cantiere della Responsabilità pubblica, nato dall’unione dei Tavoli Amministratori Locali, Formazione politica e Comunicazione nel percorso verso il Meeting 2027 della Fondazione Fratelli tutti.
A indicare la direzione è Luca Masneri, sindaco di Edolo e coordinatore del Tavolo Amministratori Locali. «La fraternità è una categoria immediatamente politica – sottolinea – perché riguarda il modo in cui riconosciamo le persone nelle decisioni pubbliche. Si manifesta nelle priorità di un bilancio, nell’accessibilità dei servizi, nelle opportunità offerte ai giovani e nella capacità di raggiungere chi vive una fragilità».
Il progetto si inserisce nel solco tracciato da papa Francesco con l’enciclica Fratelli tutti e rilanciato da Leone XIV con l’invito a «dare corpo istituzionale alla fraternità». Il nuovo Cantiere punta a mettere in relazione l’esperienza degli amministratori, la formazione politica e la comunicazione pubblica. «La formazione aiuta a comprendere e discernere; una comunicazione responsabile rende le decisioni comprensibili e favorisce la fiducia; i territori offrono il luogo nel quale verificare l’efficacia delle proposte», osserva Masneri.
Tra gli obiettivi principali figura la costruzione di una Carta delle Città nella Fraternità, frutto anche della collaborazione tra Anci e Fondazione Fratelli tutti. Il documento dovrà individuare impegni verificabili per i Comuni aderenti, accompagnati da almeno un’iniziativa concreta per ciascuna amministrazione. Le prime priorità riguardano la solitudine degli anziani e le difficoltà di accesso alle cure, con particolare attenzione ai piccoli Comuni, alle aree montane e ai territori interni. Un ruolo centrale sarà affidato anche alla formazione, con il contributo della Fondazione Comunità di Connessioni.
«La politica ha il compito di orientare l’economia e la finanza al servizio dello sviluppo umano integrale», conclude Masneri. Una sfida che punta a trasformare i principi in risultati riconoscibili nella quotidianità dei cittadini.