Video e approfondimenti, ecco il canale YouTube del Giornale di Brescia

Si scrive «giornale», si legge «ecosistema». Per Editoriale Bresciana la multimedialità non è un traguardo recente, piuttosto è nel Dna. Da oltre 80 anni il Giornale di Brescia informa città e provincia con il quotidiano in edicola, che resta il cuore storico e pulsante della nostra identità, affiancato poi dall’emittente televisiva Teletutto e da Radio Bresciasette e Radio Classica.

Il nostro modo di fare informazione negli anni ha saputo stare al passo, portando – con gli stessi valori che ci contraddistinguono dal 1945 – le notizie anche là dove gli utenti trascorrono sempre più tempo: online. Oltre al nostro sito web, gli aggiornamenti ogni giorno sono declinati sui social e sull’app del GdB.

Nuovo canale

La componente video è al centro di una nuova sfida: l’esordio del canale YouTube del Giornale di Brescia.

La produzione video di Editoriale Bresciana può contare sull'esperienza di Teletutto

Un nuovo presidio digitale che, in sincronia con le altre piattaforme su cui siamo già attivi, punta a connettere e informare la comunità bresciana attraverso le video news e le trasmissioni di Teletutto, ma anche gli shorts (formati verticali di breve durata) e i video podcast.

E siamo solo all’inizio: nei prossimi mesi apriranno i cantieri per la produzione di nuovi format pensati proprio per chi vuole trovare su YouTube non solo intrattenimento, ma anche informazione.

Le motivazioni

L’ultimo «Digital News Report» del Reuters Institute evidenzia l’ascesa di un sistema mediatico alternativo, in cui YouTube si conferma centrale. Il 30 per cento degli utenti di tutto il mondo lo utilizza settimanalmente per le notizie e l’aumento del consumo di video di informazione sui social ha raggiunto il 65 per centro degli iscritti. Nelle redazioni giornalistiche, dunque, l’obiettivo è portare credibilità, autorevolezza e informazione verificata anche su quelle piattaforme.

Tecnici di Teletutto al lavoro in regia durante il telegiornale

Ed è solo l’ultima sfida, in un momento di continua evoluzione del modo di fare giornalismo e di profonde trasformazioni nel mercato dei media italiano. Se i «content creator» si prendono gran parte dell’attenzione, è evidente la necessità di portare sui social autenitcità e approfondimento.

Il GdB sui social

YouTube, si diceva, è solo l’ultimo canale che Giornale di Brescia ha scelto di presidiare e sfruttare per interagire con i lettori e distribuire in modo più efficace e mirato le proprie notizie. Oltre a Facebook, dove il GdB ha più di 260mila follower, i lettori possono trovare le nostre news sulla pagina Instagram (158mila follower), ma anche X (ex Twitter) e TikTok, così come LinkedIn.

La redazione condivide i suoi contenuti anche nei sistemi di messaggistica più diffusi: il canale WhatsApp «Giornale di Brescia» pubblica i link alle notizie più rilevanti di giornata, così come il canale ufficiale su Telegram.

L'informazione passa sempre di più anche dai social

Universo podcast

E l’audio? A proposito di multimedialità, la redazione del Giornale di Brescia, sempre in collaborazione con i colleghi di Teletutto e Radio Bresciasette, produce diversi podcast e anche questi si possono ascoltare su YouTube. Inizia Sanremo e non ci faremo cogliere impreparati. Con la prima puntata del «Magazine speciale Sanremo» condotto da Maddalena Damini su Radio Bresciasette comincia anche il podcast abbinato: per chi non potrà seguire alle 18 la puntata in diretta, entro le 20.30 i contenuti saranno disponibili su Spreaker, Spotify e YouTube.

Si tratta solo dell’ultimo podcast nato in Editoriale Bresciana. Prosegue infatti l’esperienza di successo di «Delitti bresciani», il podcast di Andrea Cittadini. La serie true crime, giunta alla quarta stagione, ha superato quota 670mila download. Nel catalogo GdB c’è anche «Superman non esiste» di Francesca Marmaglio, di cui è appena cominciata la terza stagione, dedicato alle storie di chi eroico o è tutti i giorni. Si tratta di racconti di vita commoventi, appassionanti, coraggiosi, spesso controcorrente.

Da riascoltare

Infine, tra gli intramontabili citiamo due podcast nati da altrettante pietre miliari sportive. L’ultimo pubblicato è «Lo scudetto del Rugby Brescia»: un singolo episodio tratto dal docufilm «Un’impresa, un ricordo, una leggenda», prodotto da Teletutto e curato da Gianluca Barca e Paolo Bergamaschi. «Sei sempre tu che ci porti in vantaggio» è invece il podcast tratto dallo speciale Teletutto dedicato all’ultima annata di Roberto Baggio al Brescia e realizzato da Erica Bariselli.