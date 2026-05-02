Campo Marte, in 3mila per la «Spaccagambe» di ginnastica militare

Il sole di maggio picchia forte sul prato di Campo Marte, ma i quasi 3mila partecipanti alla sesta edizione della Spaccagambe, l’appuntamento per gli appassionati della Ginnastica Dinamica Militare Italiana, non sembrano farci caso. Non oggi.
Uno dei polmoni verdi della città, abituato ad ospitare passeggini e runner della domenica, ma anche manifestazioni sportive benefiche e gli allenamento degli allievi della vicina scuola di polizia, si è infatti trasformato in un’arena ribollente di grinta e fatica.