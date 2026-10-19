I giocatori di Union e Leonessa fanno squadra per la differenziata

A Brescia la raccolta differenziata si attesta al 69,5%, un dato in aumento per una pratica che, nell’ultimo periodo, ha subito un rallentamento rispetto alla velocità di crescita espressa negli anni scorsi. Una percentuale ancora distante da quella richiesta dalla Regione che ha fissato il traguardo a 83,3%. Per questo motivo l’amministrazione cittadina con Aprica e A2A ha pensato si supportare le varie azioni concrete a una campagna di comunicazione contro l’abbandono dei rifiuti con la collaborazione dei giocatori di Leonessa e Union Brescia. La campagna sarà articolata da affissioni e poster, manifesti alle fermate dei bus e alla metropolitana, visual sulle principali testate del territorio e attività geolocalizzate e sui social.
L’appello
«Il fuori cassonetto non fa bella la città – ha detto la sindaca –. Dobbiamo anche metterci in testa che ogni chiamata ad Aprica non è gratuita, ha un costo per la comunità: quindi l’appello è alla civiltà dei nostri concittadini e anche ai residenti dei comuni limitrofi, serve la collaborazione di tutti».
«Per il contrasto all’abbandono dei rifiuti facciamo già cose che stanno funzionando – ha detto Filippo Agazzi, amministratore delegato di A2A –: le 360 adesioni sul compostaggio domestico, le 50 postazioni dei cestini intelligenti e le 45 per la raccolta vetro nei parchi. Ad oggi sono circa un migliaio i nuclei familiari che non hanno ancora ritirato il kit per la raccolta rispetto ai 5 mila dello scorso anno. Senza dimenticare l’app “PULIamo” che entro fine ottobre sarà riproposta aggiornata con servizi potenziati».
L’appuntamento
Da aggiungere il progetto «Dal Piatto al Pianeta» che nella prima edizione ha coinvolto 10 scuole (circa 600 studenti): anche quest’anno è stato riproposto con formazione per i docenti, laboratori e un contest creativo. Per la cittadinanza, invece, appuntamento sabato 31 ottobre in piazza Vittoria, con «Dove lo butti?»: alla giornata parteciperanno anche i giocatori della Leonessa Brescia. «Il rifiuto migliore è quello non prodotto – ha detto l’assessora Camilla Bianchi –, ma è fondamentale saper riciclare quello che inevitabilmente produciamo».