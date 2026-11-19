Nella sua ricostruzione dei fatti non ci sono dubbi. L’omicidio, non riuscito, dell’ex pentito di camorra Antonio Amato, che nel 2022 viveva con la compagna a Urago Mella in città, era stato commissionato dal boss di Ponticelli Vincenzo Sarno per punire una «mancanza di rispetto» verso un soggetto che il clan voleva tenersi stretto perché «è uno che quando serve può ammazzare anche donne e bambini e nella guerra che si preparava sarebbe stato molto utile». Nell’udienza del processo a carico di Vincenzo Sarno per il tentato omicidio, nel gennaio del 2022 in via Don Vender in città, dell’ex pentito Antonio Amato, poi morto in carcere a Parma, è stato sentito Ciro Borriello, napoletano di 47 anni, che per sua stessa ammissione aveva «fatto parte di altri due clan di camorra prima di diventare il riferimento dei Sarno di Ponticelli su Brescia» e che dalla Procura viene ritenuto attendibile.
L’uomo, condannato in via definitiva proprio per la sua partecipazione all’agguato fallito, e per un periodo compagno di una delle nipoti del boss oggi imputato, ha raccontato come fosse nato il progetto: «In una video-chiamata Vincenzo Sarno ha fatto un gesto con le dita che tutti nell’ambiente sappiamo cosa significa e ha detto che Mimì, cioè Amato, doveva morire. E mi ha chiesto se avessi uomini adatti su Brescia. Dato che non ne avevo mi ha messo in contatto con un altro parente in Liguria e siamo andati a casa sua a prendere l’arma, una pistola 9x21 e dopo qualche giorno a Modena per portare a Brescia altri due parenti che avrebbero fatto il lavoro».
Borriello ha spiegato di avere «avuto paura. Se Amato fosse stato ucciso dai Sarno mi avrebbero arrestato subito perché si sapeva che il loro riferimento a Brescia ero io. Allora, sperando che non ce la facessero, gli ho dato indicazioni di non incendiare tutta la macchina come esca per farlo uscire ma solo una ruota. Così hanno fatto ma lui non è uscito di casa». Nei giorni successivi «Amato ha subito capito che eravamo stati noi e prima non mi rispondeva e poi mi ha minacciato. Io allora sono andato in questura per denunciare le minacce, sperando che la cosa finisse lì. Purtroppo però i Sarno l’hanno saputo, hanno pensato che fossi diventato un infame e che mi fossi messo nelle braccia delle guardie. Due giorni dopo la mia compagna mi ha lasciato e hanno cominciato ad arrivarmi minacce di morte».
Ma Borriello, stando al suo racconto, non è rimasto fermo. «Ho capito che dovevo essere io ad ammazzare lui per primo. Quando mi avete arrestato avevo già il biglietto per andare a prendere un mitra e una pistola. E ero in contatto con calabresi delle cosche che mi avrebbero mandato uomini fidati, che Sarno non conosce, per aiutarmi».
Si torna in aula il 3 dicembre quando, probabilmente, l’imputato chiederà di replicare alle accuse che gli sono state mosse.