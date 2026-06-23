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Camion si ribalta in cava a Nuvolera, uomo in ospedale in elicottero

Non si conoscono le cause del ribaltamento: quando sono arrivati i soccorsi il 55enne era cosciente ed è stato trasportato in codice giallo
Giuliano Maggini
L'intervento dell'elisoccorso a Nuvolera
L'intervento dell'elisoccorso a Nuvolera

Alle ore 13, circa, è scattato l’allarme per un ribaltamento di un autocarro adibito al trasporto di marmi dalle cave. I freni dell’automezzo si sono rotti mentre questo stava scendendo da una cava nel Comune di Serle, verso la valle di Nuvolera. L’autista prontamente si è buttato dal mezzo evitando di essere investito durante il ribaltamento. Solo la prontezza ha evitato una tragica fine.

L’autista fortunatamente non è in pericolo di vita. Soccorso dai volontari dell’ambulanza di Bedizzole e dai vigili del fuoco, l’uomo di circa 55 anni della ditta Folli di Paitone è stato trasportato all’eliambulanza nel piazzale del parcheggio della ditta Saleri. È stato quindi caricato e portato all’ospedale con una diagnosi non ancora precisa. L’infortunato era cosciente ma dolorante al collo ad alla schiena. A riferire la dinamica è il titolare dell’azienda, Bruno Folli.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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