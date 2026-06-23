Camion si ribalta in cava a Nuvolera, uomo in ospedale in elicottero

Non si conoscono le cause del ribaltamento: quando sono arrivati i soccorsi il 55enne era cosciente ed è stato trasportato in codice giallo

Giuliano Maggini 23 giugno 2026 1 ' di lettura

L'intervento dell'elisoccorso a Nuvolera Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incidente stradaleribaltamento Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...