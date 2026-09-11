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Camion ribaltato in rotonda in via Labirinto, traffico in tilt

È accaduto attorno alle 16: praticamente illeso il conducente del mezzo pesante ma gravi disagi per gli automobilisti
Il camion ribaltato in via Labirinto
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Il camion ribaltato in via Labirinto

Un camion si è ribaltato questo pomeriggio attorno alle 16 in rotonda via Labirinto, poco prima del centro direzionale Le Tre Torri a Brescia Due. Secondo le prime informazioni sembra che il conducente del veicolo abbia fatto tutto da solo, forse per lo spostamento del carico o comunque per lo sbilanciamento indotto dall’inerzia della curva della rotatoria. L’uomo alla guida è però uscito praticamente illeso dall’abitacolo.

Gravi conseguenze invece per il traffico, particolarmente intenso in quella zona e durante le ore pomeridiane. Lunghe code si sono formate sulla direttrice, con la rotonda percorribile solo su una corsia. Testimoni all’interno della torre sud raccontano di aver seduto nitidamente il rumore del mezzo pesante – il semirimorchio di un bilico adibito al trasporto di materiali ferrosi – che cadeva, accompagnato da una forte scossa del terreno.

Sul posto gli agenti della Locale in attesa di poter intervenire con una gru per poter rimettere in carreggiata il veicolo pesante.

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