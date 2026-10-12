Camion ribaltato carico di mais, il rischio invisibile dell’esplosione

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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Pur se all'apparenza farine e granaglie appaiono inerti, le loro caratteristiche chimiche e biologiche li rendono, in determinate condizioni, estremamente pericolosi

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali