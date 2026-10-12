Camion ribaltato e mais sulla strada: A4 chiusa tra Seriate e Palazzolo

Incidente questa mattina intorno alle 7 sull’autostrada A4, in direzione Brescia, dove un camion si è ribaltato perdendo il carico, che pare fosse composto da mais. Lo scontro ha coinvolto anche due autovetture. Il prodotto si è riversato sulla carreggiata: inizialmente si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Ponte Oglio e Palazzolo, e nelle ore successive il tratto chiuso è stato esteso a partire da Seriate.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Palazzolo per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, oltre ai soccorsi sanitari e meccanici, la Polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia. Non sono al momento disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente e sulle eventuali persone coinvolte.
Per chi viaggia verso Brescia è prevista dunque l’uscita a Seriate, con percorso alternativo lungo la strada provinciale 573 e rientro in A4 a Palazzolo.