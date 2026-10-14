Camilla Bianchi presidente del Coordinamento Agende 21 locali italiane

Cambio al vertice del Coordinamento Agende 21 locali italiane. Camilla Bianchi, assessora alla Transizione ecologica, all’Ambiente, al Verde e alle Politiche energetiche del Comune di Brescia, subentra a Renata Zuffi. Bianchi guiderà l’associazione che da venticinque anni riunisce enti pubblici per promuovere la cultura dello sviluppo sostenibile e valorizzare le buone pratiche dei territori.
La nuova presidente è stata eletta dall’Assemblea dei Soci, riunita a Capannori (Lucca). Nuove nomine anche per il Vicepresidente: saranno infatti Tommaso Ferrari, assessore di Verona e Mattia Tirelli, assessore di Pordenone ad avere questo ruolo all’interno del Coordinamento Agende 21. E’ stato anche rieletto il Consiglio Direttivo composto da 16 soci: Borgofranco d’Ivrea, Brescia, Bologna, Capannori, Lecco, Mantova, Modena, Padova, Pordenone, Roma Capitale, Reggio Emilia, San Benedetto del Tronto, Udine, Verona, Città Metropolitana di Roma e Città Metropolitana di Torino.
Dichiarazioni
«Ringrazio il direttivo per la fiducia e Renata Zuffi per il lavoro svolto in questi quattro anni. Raccolgo questo incarico con la volontà di dare continuità all’impegno del Coordinamento e rafforzare il confronto tra gli enti che ne fanno parte – commenta Camilla Bianchi –. La transizione ecologica passa dalle scelte quotidiane delle nostre amministrazioni: da come progettiamo gli spazi pubblici, organizziamo la mobilità, gestiamo l’energia e i rifiuti, tuteliamo il verde.
E continua: «Da oltre vent’anni il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane mette in relazione esperienze e competenze. Vogliamo rafforzare questa rete, perché le buone pratiche possano diventare un patrimonio condiviso e trovare applicazione in altri territori. Gli enti locali hanno bisogno di strumenti, risorse e occasioni di formazione per tradurre gli obiettivi di sostenibilità in interventi concreti. Lavoreremo per sostenere le amministrazioni in questo percorso, valorizzando il contributo di ciascuna e favorendo la collaborazione tra istituzioni, comunità e realtà del territorio».