Camignonissima, l’estate si accende tra musica e cucina

Oltre quarant’anni di storia, tra socialità, voglia di fare rete, musica, buon cibo e solidarietà. La Camignonissima è pronta a riaprire i battenti con la sua 41esima edizione, portando avanti un percorso iniziato nel 1984 e cresciuto di anno in anno, tra novità e voglia di restare fedeli a quella vecchia idea di «creare una festa per unire il paese».
Negli spazi di via Matteotti a Camignone di Passirano ripartirà domani (dalle 19 circa, tutti i giorni) la storica kermesse, che proseguirà poi sino a domenica.
Il programma
Parlando del programma, la prima serata si aprirà con lo spettacolo per famiglie «Turbo show», seguito dal tributo a Vasco Rossi de «Gli amici di Alfredo». Mercoledì, dopo l’apertura con le discipline di danza fitness B-Move, spazio al cartoon rock dei Cristoni d’Avena. Giovedì sarà presente Carlo Poddighe con il suo one-man show, seguito dal tributo ai Guns ‘n’ roses dei Fuchin’ roses. Venerdì sera festa e balli con il bel format Indie power. Il sabato spazio alla ginnastica artistica con la Scuola Viral sport e poi con il tributo a Max Pezzali con gli 883 mega mix.
La sera successiva, l’ultima della settimana della Camignonissima, toccherà alla canzone d’autore italiana portata in scena dalla Bandafaber.
L’impegno
Terminata la settimana di festa, l’impegno dell’organizzazione proseguirà con altri eventi culturali e azioni a livello solidale. La Camignonissima, ricordiamolo, nasce nel 1984 grazie a un gruppo locale (poi associazione «Gli amici di Camignone»). Oggi, grazie a quell’impegno, è stata creata una struttura con cucina (punto di riferimento per tutto il territorio) e sono state aiutate tante realtà, vicine e lontane.
«È proprio importante ricordare che Camignonissima promuove da sempre un’atmosfera di amicizia e divertimento operando in un contesto completamente indipendente da qualsiasi influenza politica o di altro genere e che si avvale della collaborazione di numerosissime persone – spiegano gli organizzatori –. Doveroso sottolineare che il ricavato delle varie manifestazioni viene devoluto totalmente in beneficenza, al netto di quello che viene investito per il mantenimento dell’immobile e delle attrezzature».
Apertura ogni sera degli stand gastronomici alle 19, mentre nelle vicine scuole elementari sarà visitabile una mostra con artisti del territorio. Ingresso libero. Info sui canali social della manifestazione.