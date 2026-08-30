Calvagese, 5 giorni dedicati al Groppello e ai sapori della Valtenesi

A Calvagese, cinque giorni dedicati al Groppello e ai sapori della Valtenesi. Da mercoledì 2 a domenica 6 settembre torna al campo sportivo «Don Luigi Poli» l’undicesima edizione della Festa del Vino Groppello, organizzata dall’associazione «I Gnari del Gropél» con il patrocinio del Comune e del Consorzio Valtènesi. La manifestazione proporrà degustazioni dei vini del territorio, stand gastronomico, musica dal vivo e iniziative per tutte le età.
Il programma
Il programma prenderà il via mercoledì alle 20 con l’apertura dello stand gastronomico e la tradizionale cena con toro allo spiedo, su prenotazione. Giovedì sarà invece la volta della paella, sempre su prenotazione, mentre da venerdì a domenica protagonista sarà lo spiedo bresciano. Da giovedì a domenica spazio anche alle degustazioni dei vini di undici aziende vitivinicole della Valtenesi, con la possibilità di assaggiare non solo Groppello, ma anche Chiaretto, vini bianchi e spumanti del territorio. Ogni sera il programma sarà accompagnato da musica e spettacoli, con dj set e concerti, mentre domenica è previsto anche il raduno dei trattori d’epoca.
Per tutta la durata della festa saranno attivi lo stand gastronomico con piatti tipici, bancarelle, giochi gonfiabili per i piccoli; saranno disponibili due ampi parcheggi. Prenotazioni al numero 339.2528110.