Caldo record, nel Bresciano 31 giorni oltre i 30 gradi

Lunghissima anche la serie di notti tropicali, con minime oltre i 20 gradi: sono state ventitré. Domani Brescia unica città del Nord da bollino rosso

A preoccupare è la costanza delle alte temperature © www.giornaledibrescia.it

Il caldo in estate è normale? Non sempre. Quando i termometri puntano verso l’alto dobbiamo tener presente che esistono dei limiti: se lo scarto dalla media diventa eccessivo, come è accaduto più volte in questo periodo, è doveroso parlare di caldo anomalo. Da quasi cinque settimane le anomalie termiche sono a senso unico e, non a caso, otto giorni fa è entrato in archivio il terzo mese di luglio più caldo di tutta la serie storica di Ghedi. Lo scenario atmosferico è a dir poco monotono: giorno