A Calcinato loculi accessibili e sepoltura per chi non è residente

Loculi nelle prime tre file, per visitare i propri cari senza salire su scale alte, e possibilità di chiedere un posto nei cimiteri storici, anche per riposare vicino ai familiari. Sono le principali novità del Regolamento di polizia mortuaria di Calcinato approvato dal Consiglio comunale il 13 ottobre con i voti della maggioranza e il no della minoranza. A dividere l’aula sono soprattutto le deroghe nell’assegnazione delle sepolture.
Il testo
Il regolamento arriva dopo il ritiro di marzo quando Nicoletta Maestri, capogruppo di «Insieme per Calcinato», aveva segnalato il rischio che l’abrogazione del vecchio testo cancellasse anche il piano cimiteriale contenuto. Questa volta il Consiglio ha prima approvato definitivamente il nuovo Piano, all’unanimità, poi affrontato le regole di gestione.
L’assessore Fabio Quinzani ha illustrato la scelta di limitare le nuove tumulazioni alle prime tre file, a tutela soprattutto dei visitatori anziani. Il regolamento consente inoltre rinnovi tardivi delle concessioni, purché le sepolture non siano già inserite nel programma delle movimentazioni, e apre all’accoglienza di defunti con particolari legami con la comunità, anche se non residenti, su richiesta motivata e con parere vincolante del sindaco.
Discussione
Il confronto si è concentrato sulla possibilità di scegliere un posto nelle parti storiche dei cimiteri di Calcinato e Calcinatello, secondo disponibilità ed esigenze organizzative. Una deroga alla cosiddetta sinusoide, la successione prestabilita delle assegnazioni. La minoranza ha chiesto perché la stessa facoltà non sia estesa alle parti nuove e alle sepolture a terra: se l’obiettivo è stare vicino ai propri cari, deve valere per tutti.
Quinzani ha risposto che le richieste raccolte riguardano soprattutto i cimiteri storici, senza escludere modifiche future. Per la maggioranza, le deroghe motivate consentono di rispondere alle esigenze delle famiglie; per l’opposizione restano insufficienti le garanzie di equità. Contestate anche la chiarezza delle norme sulle tombe di famiglia e la durata delle concessioni in caso di trasferimento accanto a un parente. Condiviso, invece, il Piano cimiteriale, già adottato a luglio e approvato senza osservazioni. La minoranza ha chiesto tempi e risorse per attuarlo. Quinzani ha annunciato a breve intonaci e tinteggiatura al cimitero nuovo di Calcinato e la rimozione del dosso in porfido all’ingresso. Ancora da quantificare e calendarizzare gli interventi su accessibilità, bagni e regimazione delle acque.