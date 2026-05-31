Paura a Calcinato: bambino di quattro anni investito da un’auto

È bastato un attimo. Il tempo di oltrepassare una porta e mettere piede in strada. Un attimo che questa sera, poco prima delle 20, ha fatto temere il peggio in via 20 Settembre, nel cuore di Calcinato, dove un bambino di quattro anni è stato investito da un’auto a pochi passi dalla biblioteca e dal municipio.

L’incidente si è verificato davanti a un ristorante kebab. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe sfuggito per un momento al controllo dei genitori , uscendo all’improvviso dal locale e raggiungendo la carreggiata proprio mentre stava sopraggiungendo una Volkswagen T-Roc.

Per chi era alla guida non ci sarebbe stato il tempo di evitare l’impatto: si è subito fermato per prestare aiuto al bambino. In pochi minuti la zona si è riempita di soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari del Soccorso pubblico di Calcinato, l’auto medica e l’elisoccorso, atterrato per consentire il trasferimento del piccolo all’ospedale Civile di Brescia.

Le condizioni

La gravità dell’intervento ha comprensibilmente alimentato la preoccupazione tra i residenti e tra le numerose persone che si sono radunate lungo la via. Fortunatamente il bambino non sarebbe in imminente pericolo di vita e le sue condizioni non vengono considerate critiche.

Per i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri di Desenzano. Secondo quanto riferito da alcuni residenti, il piccolo abiterebbe nelle vicinanze e frequenterebbe abitualmente il locale davanti al quale si è verificato l’incidente.