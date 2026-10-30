Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaValcamonica

Calcinacci in galleria, Statale 42 temporaneamente chiusa a Cividate

Tecnici dell’Anas al lavoro per quantificare l’entità del danno e i tempi di risoluzione
La galleria a Cividate sulla Ss42 - Foto da Google Maps
La galleria a Cividate sulla Ss42 - Foto da Google Maps

La Statale 42 del Tonale che sale in Valle Camonica è temporaneamente chiusa all’altezza di Cividate. In una delle gallerie sarebbero infatti caduti alcuni calcinacci che hanno imposto la chiusura per motivi precauzionali.

Sul posto al lavoro tecnici dell’Anas per valutare l’entità del danno e i tempi di intervento e risoluzione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
Statale 42galleriacalcinacciCividate Camuno
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...