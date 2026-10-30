Calcinacci in galleria, Statale 42 temporaneamente chiusa a Cividate
Tecnici dell’Anas al lavoro per quantificare l’entità del danno e i tempi di risoluzione
La galleria a Cividate sulla Ss42 - Foto da Google Maps
La Statale 42 del Tonale che sale in Valle Camonica è temporaneamente chiusa all’altezza di Cividate. In una delle gallerie sarebbero infatti caduti alcuni calcinacci che hanno imposto la chiusura per motivi precauzionali.
Sul posto al lavoro tecnici dell’Anas per valutare l’entità del danno e i tempi di intervento e risoluzione.