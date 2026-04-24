Caionvico, ciclista grave dopo lo scontro con l’auto
- Scontro auto e bici a Caionvico: grave un ciclista - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
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Grave incidente in cui è coinvolto un ciclista poco prima delle 17.30 in via della Musia, nella zona di Caionvico. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo in sella a una bicicletta sportiva sarebbe entrato in collisione con un’auto. Il violento contatto ha causato un caduta rovinosa, provocando al ciclista ferite importanti. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito e provveduto al trasporto d'urgenza in ospedale. Per lui è scattato il codice rosso. La Polizia Locale di Brescia ha subito raggiunto la scena dell’incidente per effettuare i rilievi e avviare le indagini necessarie a chiarire la dinamica dei fatti. Gli agenti stanno ascoltando i testimoni e analizzando le eventuali telecamere della zona per ricostruire con precisione l’accaduto.
Le condizioni del ciclista restano critiche, ma stabili secondo gli ultimi aggiornamenti medici. Le autorità invitano gli automobilisti e i ciclisti a mantenere sempre la massima attenzione sulle strade per prevenire questo genere di tragedie.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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