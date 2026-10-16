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Caino senza corrente da 24 ore: paese paralizzato

Un cavo elettrico danneggiato durante i lavori per la fibra ottica avrebbe provocato il blackout. Fermi banca e ufficio postale, difficoltà anche per farmacia e attività commerciali
Barbara Fenotti
Uno scorcio di Caino
Uno scorcio di Caino

Un intero paese alle prese con un blackout che si protrae da ieri mattina, con pesanti ripercussioni sulle attività commerciali, sulle aziende e sui servizi. Succede a Caino, dove dalle 9.30 di giovedì 15 ottobre un'interruzione dell'energia elettrica sta creando notevoli difficoltà. All'origine del problema ci sarebbe il danneggiamento di un cavo interrato durante i lavori per la posa della fibra ottica. «Ben venga la tecnologia, ma oggi senza corrente non si fa praticamente nulla», osserva il sindaco Cesare Sambrici, evidenziando le conseguenze del guasto sulla vita quotidiana del paese.

L'ufficio postale e la banca sono fermi, nei negozi non è possibile effettuare pagamenti con il bancomat e anche le imprese stanno affrontando notevoli difficoltà. Disagi particolarmente delicati per la farmacia, impegnata proprio in questi giorni nella campagna vaccinale. «Come Amministrazione siamo profondamente dispiaciuti per i disagi enormi che questa situazione sta provocando ai cittadini e alle attività», sottolinea il primo cittadino. I tecnici sono al lavoro per ripristinare l'alimentazione elettrica. Secondo le ultime indicazioni, la corrente dovrebbe tornare nel corso della metà mattinata di oggi, venerdì 16 ottobre.

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