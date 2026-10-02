L’iPhone cade e chiama il 112: ambulanza mobilitata per un falso incidente

L'ambulanza è arrivata a sirene spiegate, ma del paziente sul posto non c'era l'ombra. Quello che sembrava un mistero è stato risolto quasi subito, quando i soccorritori hanno notato un cellulare per terra: un iPhone di ultima generazione che, cadendo dal finestrino di un furgone – come ricostruito successivamente –, ha accidentalmente attivato la funzione «Crash Detection», facendo scattare l'allarme e inoltrando la richiesta di soccorso al numero unico di emergenza 112.
Protagonisti i soccorritori di Capriolo, che oggi pomeriggio sono intervenuti a Rovato – in prossimità della rotatoria della SP16, all'altezza della Coroxal – dopo essere stati allertati dalla sala operativa che aveva ricevuto una chiamata «silenziosa». Dall'altra parte del telefono, infatti, nessuno rispondeva: come prevede il protocollo dell'emergenza urgenza, sul posto è stata inviata un'ambulanza in codice giallo, che una volta arrivata non ha trovato feriti ne pazienti da soccorrere.
La funzione integrata
Aguzzando la vista, gli operatori hanno però trovato uno smartphone. A chiarire quanto è successo è stato il proprietario, arrivato poco dopo per recuperare l'oggetto smarrito. Stando alle ricostruzioni lo smartphone poco prima era accidentalmente caduto dal mezzo dell'uomo, che non se n'era accorto. L'impatto con il terreno ha accidentalmente attivato il «Crash Detection», o «Rilevamento incidenti», una funzione integrata da Apple a partire dai modelli di iPhone 14 e successivi. Il sistema sfrutta i sensori interni dello smartphone – come il giroscopio ad alta gamma dinamica e l'accelerometro – per analizzare istantaneamente le variazioni di pressione nell'abitacolo, i forti rumori e le decelerazioni violente tipiche di un impatto.
Nel momento in cui viene rilevato uno scontro violento, sul display del telefono compare un avviso immediato, accompagnato da un forte segnale acustico. Dopodiché l'utente ha 20 secondi di tempo per interagire, annullando la segnalazione con un semplice tocco. Se però è incosciente o bloccato all'interno del veicolo, scaduto il conto alla rovescia, l'iPhone fa partire in totale autonomia una chiamata d'emergenza al 112, fornendo anche la geolocalizzazione dell'incidente. Chiarito il malinteso, il telefono è stato restituito al legittimo proprietario e l'ambulanza, dopo aver avvisato la centrale come da prassi, è rientrata in sede.