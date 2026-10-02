L’iPhone cade e chiama il 112: ambulanza mobilitata per un falso incidente

È successo a Rovato. Il telefono ha attivato automaticamente la funzione «Crash Detection». Sul posto i soccorritori non hanno trovato nessuno

Emma Crescenti 02 ottobre 2026 2 ' di lettura

Un iPhone a terra Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti iPhonesoccorsiambulanzaRovato Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...