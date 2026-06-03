Cade dalla finestra mentre pulisce i vetri della sua casa: è grave

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Verolanuova, la donna, 80 anni, stava pulendo i vetri di una finestra al piano superiore della propria abitazione quando, per cause in corso di accertamento, si sarebbe sporta eccessivamente perdendo l’equilibrio. La donna è quindi precipitata al suolo, riportando gravi traumi. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, affiancati dall’elisoccorso, fatto decollare vista la gravità della situazione.