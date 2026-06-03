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Cade dalla finestra mentre pulisce i vetri della sua casa: è grave

È successo questa mattina a Verolanuova. La donna, 80 anni, si sarebbe sporta troppo precipitando dal piano superiore
Alessandra Portesani
La via un cui vive l'80enne © www.giornaledibrescia.it
La via un cui vive l'80enne © www.giornaledibrescia.it

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi a Verolanuova, dove un’anziana è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente domestico, una caduta avvenuta all’interno della propria abitazione in via Bellini.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Verolanuova, la donna, 80 anni, stava pulendo i vetri di una finestra al piano superiore della propria abitazione quando, per cause in corso di accertamento, si sarebbe sporta eccessivamente perdendo l’equilibrio. La donna è quindi precipitata al suolo, riportando gravi traumi. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, affiancati dall’elisoccorso, fatto decollare vista la gravità della situazione.

Le condizioni dell’80enne sono apparse fin da subito serie. Dopo le prime cure sul luogo dell’accaduto, la donna è stata affidata ai sanitari per il trasporto in ospedale in codice rosso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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incidente domesticoVerolanuova
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