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Cade dalla bici e finisce nella roggia, vittima lavorava come badante

Il corpo della donna di origine polacca recuperato dai Vigili del Fuoco. La sbandata in bicicletta ripresa da un video prima della caduta nel canale
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

I soccorritori a Roccafranca © www.giornaledibrescia.it
I soccorritori a Roccafranca © www.giornaledibrescia.it

È Danuta Lisowska la donna polacca di 62 anni trovata morta ieri sera nella roggia Villachiara tra Roccafranca e la frazione di Ludriano. Infatti la donna, anche se formalmente residente a Bergamo era domiciliata in paese dove lavorava come badante.

L'allarme è partito nella tarda serata di ieri, giovedì 23 luglio, poco dopo le 22. Dopo ore di ricerche i Vigili del fuoco di Orzinuovi hanno trovato il corpo della donna nelle acque del canale a diversi metri di distanza dalla bicicletta.

Le immagini delle telecamere

Stando a quanto ripreso dalle telecamere si una nota azienda della zona si vede la donna proseguire con la bici sulla pista ciclabile che costeggia la Sp2. E, non molto distante dal cimitero di Roccafranca, dove sono stati ritrovati bici, documenti e borsa, si vedrebbe proprio la donna barcollare in sella alla sua bici e poi cadere.

Da lì si sono perse le tracce, fino al suo tragico ritrovamento. Sul posto, oltre i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire tutta la vicenda. Ieri sera anche il sindaco Marco Franzelli è intervenuto sul posto per seguire le operazioni di ricerca.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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