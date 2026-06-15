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Cadavere lungo i binari tra Brescia e Milano: indagini in corso

Escluso l’infortunio lavorativo, resta il mistero se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario: la Polizia Ferroviaria sta lavorando per riuscire a dare un nome alla vittima, trovata all’altezza di Chiari
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

La stazione di Chiari - © www.giornaledibrescia.it
La stazione di Chiari - © www.giornaledibrescia.it

Macabro rinvenimento stamattina lungo la tratta dei binari ferroviari che collega Brescia con Milano. Un macchinista di un treno merci in transito ha infatti notato a margine della massicciata ferroviaria il cadavere di un uomo presumibilmente investito e travolto da un convoglio. Il macchinista ha dato immediatamente l’allarme alla stazione di Chiari che ha coinvolto la Polizia Ferroviaria, che è quindi arrivata sul luogo indicato, ovvero all’altezza del chilometro 61+200.

Le indagini

Resta il mistero su quando sia avvenuto l’incidente e soprattutto se la presenza dell’uomo sui binari sia legata a un tragico incidente o a un gesto volontario. Quello che è certo è che si può escludere l’infortunio lavorativo: nella tratta interessata non sono presenti cantieri o interventi lavorativi di addetti delle ferrovie.

Sul posto, luogo che si affaccia su via Tagliata a Chiari, la Polizia Ferroviaria che sta indagando ed effettuando i rilievi.
Secondo le prime informazioni trapelate il volto dell’uomo sarebbe ancora riconoscibile e questo agevolerebbe gli inquirenti nel riuscire a dare velocemente un nome alla vittima.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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