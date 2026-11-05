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Cadavere a Salò, si cercano risposte tra Dna e autopsia

Il corpo sembrerebbe quello di un uomo di razza caucasica: non aveva documenti e accanto c’era solo un pacchetto di pane con scritte in tedesco
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Carabinieri in un bosco, foto d'archivio - Foto New Eden Group © www.giornaledibrescia.it
Carabinieri in un bosco, foto d'archivio - Foto New Eden Group © www.giornaledibrescia.it

Saranno le analisi del Dna, per cui sono già stati prelevati campioni, e l’autopsia che è stata disposta dal magistrato di turno a fornire, si spera, gli elementi necessari ad identificare il corpo in avanzato stato di decomposizione che è stato trovato ieri pomeriggio nelle campagna di Salò tra le frazioni di Villa e Campoverde.

Segnalazione e identificazione

La segnalazione è arrivata da un escursionista che ha notato un paio di scarpe sporgere dal fitto della vegetazione. Il corpo, che sembrerebbe essere stato un uomo di razza caucasica, non aveva addosso documenti, e non è stato possibile stimare una età approssimativa al momento della morte, che sarebbe avvenuta da circa un anno.

Accanto al corpo è stato trovato solo un pacchetto di pane confezionato con scritte in tedesco. Al momento nessuna delle denunce vogliate dai carabinieri ha portato riscontri e si sta allargando il raggio verso gli uffici di polizia di tutta Italia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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