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Si butta nel Mella dopo una lite: elisoccorso e sommozzatori per il recupero

È accaduto a Brescia tra via Rose e via Orzinuovi: l’uomo è stato salvato dalle acque del fiume ed è in buone condizioni
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Il recupero dell'uomo nel fiume Mella
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Il recupero dell'uomo nel fiume Mella

È stato necessario un sorvolo dell’elisoccorso e l’intervento dei sommozzatori dei Vigili del fuoco per recuperare l’uomo che, attorno alle 16.30 di questo pomeriggio a Brescia, è caduto nel fiume Mella dalla pista ciclo pedonale che lo costeggia, tra via Rose e via Orzinuovi.

L’uomo, in buone condizioni quando è stato ripescato, ha spiegato di essersi buttato per scappare dopo una lite con un altro passante che, a suo dire, rischiava di degenerare. Ora la questione è al vaglio della Polizia Locale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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