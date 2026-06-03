Si butta nel Mella dopo una lite: elisoccorso e sommozzatori per il recupero

È stato necessario un sorvolo dell’elisoccorso e l’intervento dei sommozzatori dei Vigili del fuoco per recuperare l’uomo che, attorno alle 16.30 di questo pomeriggio a Brescia, è caduto nel fiume Mella dalla pista ciclo pedonale che lo costeggia, tra via Rose e via Orzinuovi.
L’uomo, in buone condizioni quando è stato ripescato, ha spiegato di essersi buttato per scappare dopo una lite con un altro passante che, a suo dire, rischiava di degenerare. Ora la questione è al vaglio della Polizia Locale.