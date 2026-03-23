Bufera di neve sull’Adamello, scialpinisti soccorsi nella notte

Due scialpinisti piemontesi sono stati soccorsi nella notte sul ghiacciaio dell’Adamello, dopo essere rimasti bloccati da una bufera di neve a circa 2.600 metri di quota, tra il rifugio Mandrone e il rifugio ai Caduti dell’Adamello.

Il salvataggio

L’allarme è scattato intorno alle 20.50, quando un conoscente ha contattato il 112 dopo aver ricevuto messaggi di richiesta di aiuto dai due uomini, nati nel 1960 e nel 1995. Le condizioni meteo, con vento e scarsa visibilità, hanno impedito l’intervento dell’elicottero. La Centrale unica di emergenza ha quindi attivato le squadre del Soccorso alpino e speleologico trentino delle stazioni di Pinzolo e Vermiglio. Otto tecnici della stazione di Vermiglio si sono portati al Passo del Tonale, pronti a intervenire non appena le condizioni lo avessero consentito.

Il salvataggio nella bufera di neve

Nel frattempo il gestore del rifugio Mandrone, anche lui parte del Soccorso alpino, ha tentato di raggiungere i due scialpinisti. I due, in contatto con i soccorritori, hanno riferito di aver scavato una truna nella neve e di essersi riparati all’interno, con coperte termiche sufficienti a proteggersi dal freddo.

Le squadre di terra hanno dovuto attendere il primo passaggio del gatto delle nevi per poter risalire in quota: le condizioni del manto nevoso e il maltempo rendevano infatti impossibile procedere sia con gli impianti sia a piedi in sicurezza. Il recupero è stato infine effettuato direttamente dal gestore del rifugio Mandrone insieme a una guida alpina presente in zona, che sono riusciti a raggiungere i due uomini e a metterli in salvo.

L’intervento si è concluso attorno a mezzanotte e mezza, con il rientro di tutte le squadre impegnate nelle operazioni. I due scialpinisti, pur provati dalla notte in quota, non risultano feriti.