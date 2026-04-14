Brutta sorpresa per Franzoni, la sua auto danneggiata a Milano

Spiacevole imprevisto alla vigilia delle vacanze per Giovanni Franzoni a Milano. Ignoti hanno sfondato ieri sera il finestrino della macchina del campione azzurro di sci, argento in discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina e vincitore in piste iconiche come Kitzbuhel e Wengen.

Per questa ragione il 25enne bresciano ha dovuto abbandonare in anticipo il Media Day della Fisi al Teatro Armani per andare dalle forze dell'ordine a sporgere denuncia. Fortunatamente per lui, nessun effetto personale di valore è stato trafugato: Franzoni domani partirà per le vacanze.