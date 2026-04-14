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Brutta sorpresa per Franzoni, la sua auto danneggiata a Milano

Finestrino rotto, ma nessun oggetto di valore rubato. Oggi era al Media Day della Fisi al Teatro Armani, domani la partenza per le vacanze
Giovanni Franzoni all'incontro organizzato dalla Fisi a Milano © www.giornaledibrescia.it
Giovanni Franzoni all'incontro organizzato dalla Fisi a Milano © www.giornaledibrescia.it
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Spiacevole imprevisto alla vigilia delle vacanze per Giovanni Franzoni a Milano. Ignoti hanno sfondato ieri sera il finestrino della macchina del campione azzurro di sci, argento in discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina e vincitore in piste iconiche come Kitzbuhel e Wengen.

Per questa ragione il 25enne bresciano ha dovuto abbandonare in anticipo il Media Day della Fisi al Teatro Armani per andare dalle forze dell'ordine a sporgere denuncia. Fortunatamente per lui, nessun effetto personale di valore è stato trafugato: Franzoni domani partirà per le vacanze. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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