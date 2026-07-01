Bruciano bancali in cantiere: operai denunciati in via Nicolini

Dopo le segnalazioni dei residenti per il fumo e gli odori è intervenuta la Polizia Locale di Brescia. Il capocantiere ha ammesso le responsabilità e collaborato allo spegnimento

Paolo Bertoli Giornalista 01 luglio 2026 1 ' di lettura

Pattuglie della Polizia Locale di Brescia Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti inquinamentoPolizia LocalecantiereBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...