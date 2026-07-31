Valanga sul Broad Peak: 4 morti, disperso il re degli ottomila Nims Dai

Una valanga ha travolto una spedizione internazionale sul Broad Peak, la dodicesima cima più alta del pianeta con i suoi 8.047 metri, scatenando una complessa operazione di soccorso ad altissima quota nella catena del Karakoram. I corpi di quattro alpinisti sono già stati recuperati dalle squadre di ricerca, come confermato dal generale Irfan Arshad Khan, presidente dell'Alpine Club del Pakistan.
C'è grande apprensione, tuttavia, per le altre sei persone che risultano ancora ufficialmente disperse dopo il distacco. Tra i nomi inseriti nella lista delle autorità locali figura infatti anche quello di Nirmal Purja, celebre in tutto il mondo come «Nims Dai», l'alpinista nepalese diventato una vera e propria leggenda per aver scalato i quattordici «ottomila» della Terra in appena sei mesi. Impresa raccontata nel documentario Netflix «14 Peaks: Nothing Is Impossible».
Soccorsi
Le ricerche proseguono in condizioni estreme. Le squadre specializzate di soccorso alpino stanno operando a parete con il supporto strategico degli elicotteri dell'esercito pakistano, rallentate dal meteo avverso e dalle insidie dell'alta quota. Oltre a Nims Dai, tra i dispersi figurano l'alpinista pakistano Sohail Sakhi, originario della valle di Hunza, e diversi membri del gruppo di scalatori nepalesi e internazionali che componevano la spedizione.
La notizia ha fatto immediatamente il giro del mondo, suscitando forte commozione nei palazzi istituzionali e nella comunità alpinistica globale. «Sono profondamente preoccupato per le notizie arrivate dal Pakistan sulla valanga e per la perdita di contatto con Nirmal Purja e con gli altri alpinisti nepalesi» ha dichiarato il ministro del Turismo e della Cultura del Nepal, Khadak Prasad Paudel. Le salme delle quattro vittime finora individuate non sono ancora state ufficialmente identificate, mentre le speranze di ritrovare superstiti restano appese al lavoro incessante dei soccorritori.