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Al Brixia Forum la prima convention bresciana dedicata ai tatuaggi

Sono presenti oltre 150 tatuatori ed è visitabile fino a domenica: durante la prima giornata molti artisti hanno eseguito lavori direttamente nei padiglioni della fiera
Francesco Venturini
Al Brixia Forum la convention dedicata ai tatuaggi
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Al Brixia Forum la convention dedicata ai tatuaggi

Al Brixia Forum ha preso ufficialmente il via Passion Art Tattoo, la prima convention bresciana dedicata al mondo del tatuaggio, in programma da oggi fino a domenica sera. Due ampie aree espositive, oltre a quella riservata ai food truck, ospitano oltre 150 tatuatori provenienti da tutta Italia ma anche dall’estero, con la presenza di artisti europei e sudamericani. Tra questi anche il brasiliano William Ferramosca, da oltre vent’anni protagonista delle principali convention internazionali tra Stati Uniti, Europa e Messico.

La prima giornata

Buona l’affluenza già dalle prime ore di apertura, con tanti artisti subito al lavoro direttamente nei padiglioni della fiera. «All’interno della convention abbiamo proposto diversi contest nei quali i tatuatori si sfideranno nei vari stili – spiega uno degli organizzatori di Passion Art Tattoo, Antonio Pasqualin – con le opere che saranno giudicate da professionisti di fama internazionale. Qui a Brescia i vincitori si aggiudicheranno numerosi premi, tra cui, per il Best of Convention, la possibilità di partecipare con un box gratuito all’Expo Tatuaje International di Guadalajara, in programma il 15 e 16 agosto, oltre a uno stand alla fiera di Bolzano».

Non soltanto esposizione e gare, ma anche momenti formativi. Questa mattina si è infatti svolto un workshop dedicato al colore tenuto da Luca Natalini, considerato uno dei principali riferimenti italiani del settore. «L’incontro è andato molto bene – aggiunge l’organizzatore – mentre domani avremo anche l’associazione sportiva Libertas che porterà sul palco momenti di intrattenimento e spettacoli di danza». Domani, sabato, dalle 19 i visitatori potranno inoltre accedere gratuitamente all’apericena con gli artisti presenti alla convention. Oggi la manifestazione resterà aperta fino alle 21, mentre sabato e domenica l’ingresso sarà possibile dalle 10 alle 21.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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