Al Brixia Forum la prima convention bresciana dedicata ai tatuaggi

Al Brixia Forum ha preso ufficialmente il via Passion Art Tattoo , la prima convention bresciana dedicata al mondo del tatuaggio , in programma da oggi fino a domenica sera. Due ampie aree espositive, oltre a quella riservata ai food truck, ospitano oltre 150 tatuatori provenienti da tutta Italia ma anche dall’estero, con la presenza di artisti europei e sudamericani. Tra questi anche il brasiliano William Ferramosca , da oltre vent’anni protagonista delle principali convention internazionali tra Stati Uniti, Europa e Messico.

Buona l’affluenza già dalle prime ore di apertura, con tanti artisti subito al lavoro direttamente nei padiglioni della fiera . «All’interno della convention abbiamo proposto diversi contest nei quali i tatuatori si sfideranno nei vari stili – spiega uno degli organizzatori di Passion Art Tattoo, Antonio Pasqualin – con le opere che saranno giudicate da professionisti di fama internazionale. Qui a Brescia i vincitori si aggiudicheranno numerosi premi, tra cui, per il Best of Convention, la possibilità di partecipare con un box gratuito all’ Expo Tatuaje International di Guadalajara , in programma il 15 e 16 agosto, oltre a uno stand alla fiera di Bolzano».

Non soltanto esposizione e gare, ma anche momenti formativi. Questa mattina si è infatti svolto un workshop dedicato al colore tenuto da Luca Natalini, considerato uno dei principali riferimenti italiani del settore. «L’incontro è andato molto bene – aggiunge l’organizzatore – mentre domani avremo anche l’associazione sportiva Libertas che porterà sul palco momenti di intrattenimento e spettacoli di danza». Domani, sabato, dalle 19 i visitatori potranno inoltre accedere gratuitamente all’apericena con gli artisti presenti alla convention. Oggi la manifestazione resterà aperta fino alle 21, mentre sabato e domenica l’ingresso sarà possibile dalle 10 alle 21.