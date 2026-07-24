Brione, riqualificazione strade comunali: 150mila euro dal Ministero

Si è concluso in questi giorni il piano di riqualificazione di alcune delle principali strade comunali. Un intervento da 150mila euro, finanziato attraverso il Fondo investimenti stradali per i piccoli Comuni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha consentito di mettere in sicurezza diversi tratti viari particolarmente deteriorati dal tempo e, soprattutto, dalle conseguenze del violento nubifragio che colpì il territorio nel giugno 2024.
I lavori hanno interessato via delle Valli, via San Giovanni, via Cugno e via Magnoli. Lungo questi tratti sono stati eseguiti il rifacimento del manto stradale, il rinnovamento della segnaletica e, nei punti più esposti, l'installazione di nuove barriere di protezione.
Fondi nazionali
Per il piccolo Comune della Valtrompia si tratta di un risultato significativo anche sotto il profilo dei finanziamenti ottenuti. Il progetto, che ha visto il supporto di Sevat (Servizi Valle Trompia Scrl), è infatti rientrato tra i 93 finanziati a livello nazionale, uno dei soli 4 ammessi in provincia di Brescia. L'obiettivo dell’intervento è stato quello di migliorare la sicurezza della circolazione, con particolare attenzione ai pedoni e agli utenti più vulnerabili. «Siamo molto soddisfatti – commenta il sindaco Antonella Montini – perché con questo finanziamento ministeriale e la collaborazione con Sevat siamo riusciti ad asfaltare alcune strade che da tempo l’amministrazione aveva in programma e che necessitavano di sistemazione, soprattutto dopo il nubifragio del giugno 2024».
Da quell’evento, che aveva provocato numerosi danni sul territorio comunale, l’amministrazione ha avviato un intenso lavoro di ricognizione, progettazione e ricerca di risorse economiche per intervenire sulle criticità più urgenti. «Da quella data ad oggi – prosegue Montini – c’è stato un lavoro continuo per valutare gli interventi, predisporre i progetti e reperire i fondi necessari alla messa in sicurezza del nostro paese».
Progetto più ampio
Il completamento delle asfaltature si inserisce infatti in un più ampio programma di opere pubbliche che Brione sta portando avanti per fronteggiare gli effetti dei sempre più frequenti eventi meteorologici estremi. «I cambiamenti climatici – osserva il sindaco – ci hanno portati a riconsiderare le priorità. Lo dimostra anche l'impegno profuso con gli interventi finanziati dal Bando Dissesti, che proprio in questi giorni stanno arrivando a conclusione».
L’attenzione alla manutenzione della rete viaria, però, non si fermerà qui. «In autunno – conclude Montini – proseguiremo con nuove asfaltature su altre strade comunali. Brione è un piccolo Comune, ma con un territorio molto esteso che comprende otto frazioni, e ci sono ancora diverse arterie sulle quali intendiamo intervenire per migliorarne le condizioni di sicurezza».