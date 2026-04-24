Brescia Soccorso, inaugurata la nuova sede in viale Piave

Nuova casa per Brescia Soccorso nel cuore della città. Il Comune ha infatti concluso i lavori di recupero dell’ex casa del custode del Centro natatorio comunale di viale Piave, al civico 36, consegnando all’associazione una sede operativa rinnovata per il servizio di trasporto sanitario di emergenza. La cerimonia si è conclusa da poco e ha visto la partecipazione anche dell’assessora regionale Simona Tironi.

Leggi anche Nue 112, anche un minuto può fare la differenza

L’investimento

L’intervento, avviato il 12 novembre 2025 e terminato il 17 aprile scorso, ha comportato un investimento complessivo di 170mila euro e ha riguardato il piano terra dell’edificio, rimasto inutilizzato dopo la dismissione della precedente funzione. La nuova sede sostituisce quella precedente, situata al civico 42, e si inserisce in un più ampio percorso di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il mondo dell’associazionismo cittadino.

Il progetto ha puntato su una redistribuzione degli spazi interni attraverso la demolizione e la riconfigurazione delle tramezze esistenti, con l’obiettivo di adattare i locali alle esigenze operative di un servizio di emergenza attivo sul territorio. L’ingresso è stato ricavato sotto il portico, con accesso a un atrio-ufficio da cui si sviluppano i diversi ambienti: camere, soggiorno, servizi e spazi funzionali, completamente rinnovati anche sotto il profilo impiantistico.

I cambiamenti

Particolare attenzione è stata riservata agli aspetti logistici. Per il ricovero dell’ambulanza è stata realizzata una nuova tettoia metallica addossata all’edificio, suddivisa in due aree distinte: una dedicata al lavaggio e alla custodia dei presidi sanitari, l’altra al deposito delle bombole. L’accesso carrabile è garantito dalla viabilità interna, con l’inserimento di un cancello scorrevole e una riorganizzazione complessiva degli spazi esterni, che ha interessato anche i parcheggi e i percorsi pedonali.

Radicale anche il rinnovamento degli impianti: il sistema di riscaldamento è stato sostituito con un impianto di climatizzazione ad aria, mentre l’impianto elettrico è stato completamente aggiornato. Interventi hanno riguardato anche serramenti, intonaci e finiture, con la ritinteggiatura integrale degli ambienti.

«Con questo intervento – sottolinea l’Amministrazione – si conferma l’attenzione verso le realtà associative che operano sul territorio». Un rapporto consolidato, quello con Brescia Soccorso, che trova già espressione nella concessione dell’immobile comunale di via Rieti, attuale sede principale dell’associazione. La nuova struttura rappresenta così un ulteriore tassello nel rafforzamento dei servizi di emergenza cittadini, garantendo spazi più funzionali e adeguati alle attività quotidiane dei volontari.