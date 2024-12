Nue 112, anche un minuto può fare la differenza

Chi risponde al numero per le emergenze di Brescia si trova di fronte a situazioni drammatiche: la gestione deve essere immediata, come raccontano gli operatori

Una chiamata al 112 - Foto Pexels

«I miei genitori stanno litigando. Aiuto, aiuto!». Roberto Paghera, da dieci anni al «Nue» 112 di Brescia, non dimenticherà mai le parole e le urla di quel ragazzo che aveva chiamato in preda alla disperazione. «Inserendomi fra le sue poche e terrificanti pause – racconta con la voce che tradisce ancora oggi tanta emozione – sono riuscito ad avere un indirizzo e a passare la chiamata, realizzando, in quei pochi attimi del passaggio, che il litigio si era evoluto in altro». Il 112 ha già dieci an