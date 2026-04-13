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Brescia, segnalati sms truffa su Tari e Tarip

I messaggi invitano a contattare un numero telefonico per «regolarizzare» la propria posizione, ma si tratta di un tentativo di truffa. L’invito è a non richiamare e a non fornire dati personali
Avvisi fasulli, tentativi di truffa - © www.giornaledibrescia.it
Avvisi fasulli, tentativi di truffa - © www.giornaledibrescia.it
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In questi giorni sono stati segnalati a Brescia diversi sms fraudolenti legati a presunti mancati pagamenti di Tari e Tarip.

I messaggi invitano a contattare un numero telefonico per «regolarizzare» la propria posizione, ma si tratta di un tentativo di truffa. L’invito è a non richiamare e a non fornire dati personali.

Per qualsiasi dubbio o verifica, i cittadini possono rivolgersi al numero verde 800437678 oppure consultare i canali ufficiali di Aprica Spa.

Le autorità raccomandano la massima attenzione e invitano a condividere l’informazione anche con familiari e persone più fragili, più esposte a questo tipo di raggiri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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