Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

«Tari irregolare»: a Gambara circolano sms truffa a firma del Comune

Giulia Bonardi
I messaggi invitano a chiamare un numero di telefono per evitare aggravamenti, il Municpio: «Non siamo noi, prestare attenzione»
Gli sms giunti a firma del Comune di Gambara
Gli sms giunti a firma del Comune di Gambara
AA

Allerta sulla circolazione di messaggi truffa a Gambara. Alcuni cittadini hanno segnalato di aver ricevuto sms che citano irregolarità riferite alla Tari e invitano a chiamare un numero di telefono per evitare aggravamenti.

Il Comune di Gambara ha quindi divulgato un avviso, onde evitare che qualcuno cada vittima di tali messaggi: «Il Comune informa i cittadini che stanno circolando in questi giorni messaggi sms fraudolenti relativi alla Tari – si legge nell'informativa –. Questi segnalano presunte “irregolarità” e invitano a contattare numeri telefonici non ufficiali per evitare inesistenti aggravamenti. Si tratta di un tentativo di truffa. Il Comune non invia sms con richieste di contatto urgente su numeri mobili o a pagamento e non richiede dati personali o pagamenti tramite sms o link non istituzionali». La raccomandazione è di non rispondere al messaggio, non chiamare i numeri indicati e non fornire dati personali o bancari.

«Per qualsiasi verifica sulla propria posizione Tari, i cittadini sono invitati a contattare esclusivamente i canali ufficiali del Comune, nello specifico l’Ufficio Tributi: tel. 0309528005 - 0309528003, mail tributi@comune.gambara.bs.it. In caso di dubbi o segnalazioni, è possibile rivolgersi anche alle autorità competenti» ha specificato il Comune, invitando alla massima attenzione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
truffasmsTariGambara
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario