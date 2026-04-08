«Tari irregolare»: a Gambara circolano sms truffa a firma del Comune

Allerta sulla circolazione di messaggi truffa a Gambara. Alcuni cittadini hanno segnalato di aver ricevuto sms che citano irregolarità riferite alla Tari e invitano a chiamare un numero di telefono per evitare aggravamenti.

Il Comune di Gambara ha quindi divulgato un avviso, onde evitare che qualcuno cada vittima di tali messaggi: «Il Comune informa i cittadini che stanno circolando in questi giorni messaggi sms fraudolenti relativi alla Tari – si legge nell'informativa –. Questi segnalano presunte “irregolarità” e invitano a contattare numeri telefonici non ufficiali per evitare inesistenti aggravamenti. Si tratta di un tentativo di truffa. Il Comune non invia sms con richieste di contatto urgente su numeri mobili o a pagamento e non richiede dati personali o pagamenti tramite sms o link non istituzionali». La raccomandazione è di non rispondere al messaggio, non chiamare i numeri indicati e non fornire dati personali o bancari.

«Per qualsiasi verifica sulla propria posizione Tari, i cittadini sono invitati a contattare esclusivamente i canali ufficiali del Comune, nello specifico l’Ufficio Tributi: tel. 0309528005 - 0309528003, mail tributi@comune.gambara.bs.it. In caso di dubbi o segnalazioni, è possibile rivolgersi anche alle autorità competenti» ha specificato il Comune, invitando alla massima attenzione.