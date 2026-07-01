A Brescia arriva il maxi ristorante Pollicino: previste 30 assunzioni

Un nuovo ristorante da 1.000 metri quadrati, 350 posti a sedere e un’area giochi di 300 metri quadrati per i bambini fino a 10 anni. Pollicino, catena di ristoranti pensata per le famiglie, aprirà a fine settembre 2026 un nuovo locale in via Triumplina, a Brescia.
In vista dell’apertura, la società ha già avviato la campagna di recruiting per la selezione di 30 nuove figure da inserire nell’organico. Le posizioni aperte riguardano pizzaioli, cuochi, camerieri, personale di sala, store manager e addetti ai servizi di pulizia. Chi è interessato può inviare il curriculum all’indirizzo recruiting@ristopollicino.it.
La sala
Il nuovo locale sarà progettato per accogliere grandi numeri e avrà, oltre alla zona ristorante, anche un’area dedicata ai giochi per bambini e uno spazio per i vintage games. L’obiettivo dichiarato dalla proprietà è creare un luogo di aggregazione per le famiglie, dove gli adulti possano cenare mentre i figli si divertono in spazi pensati per loro.
«L’apertura a Brescia accelera il nostro piano di sviluppo e rappresenta un vero passo in avanti attraverso questa piazza strategica», spiega Francesco Porcelli, ceo di Pollicino. «Il percorso imprenditoriale mio e dei miei soci ha preso il via proprio nel Bresciano e per questo ne conosciamo il pubblico, il dinamismo e le esigenze. Abbiamo voluto investire con forza qui perché crediamo nelle potenzialità della provincia».
La storia
Pollicino ha aperto il primo locale nel 2013 in provincia di Milano, sviluppando il modello «Ristofamily»: cucina alla griglia, pizza, hamburger e gnocco fritto con salumi affiancati a esperienze dedicate alle famiglie, come i pranzi della domenica con le mascotte dei cartoni animati e le attività di babycooking.
Negli anni il marchio si è consolidato tra Lombardia e Piemonte, puntando su locali di ampia metratura e su un’offerta pensata per unire ristorazione e intrattenimento per i più piccoli. La nuova apertura bresciana si inserisce in questo percorso di crescita per prossimità geografica.