Rissa violenta in corso Garibaldi, Rolfi: «La città è insicura»

«I residenti e i commercianti di corso Garibaldi sono esasperati». Queste le parole del consigliere della Lega, Fabio Rolfi, in occasione della conferenza del centrodestra promossa davanti alla torre della Pallata dopo la rissa avvenuta ieri in corso Garibaldi. Oltre al leader del centrodestra, erano presenti i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Mattia Margaroli, Giovanni Posio e Carlo Andreoli e Michele Maggi della Lega.

«Più daspo urbani»

Tutti quanti sono partiti dall'ultimo episodio di violenza, avvenuto proprio a pochi passi dal luogo della conferenza in pieno giorno, parlando di «una città insicura non solo in centro, ma soprattutto nelle periferie della città. Tutto questo non è possibile in una città come Brescia». Il centrodestra ha parlato di città sotto assedio «da parte di persone che vengono qui per delinquere. Chiediamo un intervento da parte delle forze dell'ordine per reprimere certi episodi, si utilizzi il daspo urbano».

Non sono mancate poi critiche alle scelte politiche della Giunta Castelletti. «La città è invivibile – ha aggiunto Margaroli –. Bisogna confrontarsi attorno al tavolo Sicurezza». Per gli esponenti del centrodestra la colpa è soprattutto della sindaca Laura Castelletti e dell'assessore Valter Muchetti. «Serve un cambio di passo, in termini di sicurezza la giunta è scollegata dalla realtà. Esprimiamo invece solidarietà alle forze dell'ordine, agli agenti della Polizia locale che devono essere dotati della strumentazione adeguata come i taser».