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Brescia riscopre il fascino del vinile in piazza Tebaldo

Oggi e domani la nuova edizione di «I mitici anni ’60 ’70 ’80», storica Fiera del disco, cd, vintage e collezionismo che da 33 anni richiama appassionati, curiosi e cultori del genere
A caccia di vinili in piazza Tebaldo
A caccia di vinili in piazza Tebaldo
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Il vinile non smette di girare. E con esso tornano a scorrere memorie, passioni e piccoli tesori da collezione. Oggi e domani piazza Tebaldo Brusato ospita una nuova edizione di «I mitici anni ’60 ’70 ’80», storica Fiera del disco, cd, vintage e collezionismo che da 33 anni richiama appassionati, curiosi e cultori del genere. Dalle 9 alle 20 il cuore della città si trasforma in un viaggio tra musica e memorabilia, con espositori da Brescia e da tutta Italia, negozi storici del settore e centinaia di proposte che spaziano dai vinili rari ai cd, dai dvd ai fumetti, fino a poster, figurine, cartoline, libri musicali e oggetti di modernariato. Un universo che mescola ricerca e nostalgia, ma che continua ad attrarre anche nuove generazioni.

Non è solo mercato. La manifestazione, promossa dall’associazione Vinile Vintage con il patrocinio del Comune, è anche occasione per riscoprire atmosfere e culture che hanno segnato intere epoche. Spazio, come da tradizione, anche al vintage originale, con abbigliamento, accessori e oggettistica legati agli anni ’60, ’70, ’80 e ’90, e a momenti musicali revival con dj set dedicati. Tra i punti di richiamo anche l’angolo dei fan club, dedicato ai grandi miti del rock. Tornano le rarità dei Beatles curate dai Beatlesiani Associati di Rolando Giambelli e i materiali legati ai Rolling Stones proposti da Rolling Caster Guitar Collection, accanto a una mostra di chitarre dei marchi usati dai grandi chitarristi del rock.

L’edizione 2026 conferma un appuntamento che, nato nel 1993, ha attraversato sedi e stagioni senza perdere identità, fino a trovare nel centro storico la sua collocazione più naturale. E proprio qui, in piazza Tebaldo Brusato, la formula continua a funzionare: unire collezionismo, intrattenimento e vita cittadina. Tutti i generi saranno rappresentati, dal rock al jazz, dal beat al punk, dal progressive alla disco music. Ma più ancora dei generi, a tenere insieme la fiera è una passione che resiste al tempo. Quella per il supporto fisico, per la copertina da sfogliare, per il disco cercato per anni e magari ritrovato su un banco. Per due giorni Brescia torna così a parlare il linguaggio del vinile. E, almeno per un fine settimana, a farlo girare al ritmo della memoria.

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