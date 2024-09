A Brescia c’è il nuovo Prefetto, Andrea Polichetti

L’incarico bresciano di Andrea Polichetti ha preso il via di domenica. Il primo giorno da prefetto della nostra provincia, per il 63enne fino ai giorni scorsi prefetto di Como, è iniziato in mattinata.

Alle 10.30 Polichetti ha incontrato i vertici delle Forze dell’ordine. Dopo l’appuntamento con il questore, Eugenio Rodolfo Spina, il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri Vittorio Fragalà, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Francesco Maceroni, si è recato a Palazzo Loggia, dove ad accoglierlo ha trovato la sindaca Laura Castelletti. In piazza della Loggia Polichetti ha quindi reso omaggio ai caduti della strage del 28 maggio del 1974, deponendo una corona alla stele. Nell’occasione, attorno alle 11.30, ha incontrato anche Manlio Milani, presidente della associazione famigliari delle vittime.

I prossimi incontri

Il nuovo prefetto di Brescia Andrea Polichetti - CRONACA BRESCIA INSEDIAMENTO NUOVO PREFETTO ANDREA POLICHETTI PER CARINI 01-09-2024 MARCO ORTOGNI NEW EDEN GROUP - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

Anche il primo lunedì bresciano del nuovo prefetto sarà dedicato alle presentazioni. Dopo quelli con il personale della prefettura, Polichetti incontrerà il presidente della Provincia Emanuele Moraschini, le autorità ecclesiastiche e i vertici della magistratura bresciani. Nel pomeriggio di martedì presiederà il primo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, in prefettura, e sempre al Broletto, giovedì riceverà in giornalisti per la conferenza stampa di presentazione alla cittadinanza.

La carriera

Polichetti, laureato in Giurisprudenza a Napoli e specializzato in diritto amministrativo, lascia Como dove era arrivato nel novembre del 2020. In precedenza il nuovo prefetto di Brescia era stato alla prefettura di Latina dal 2003 al 2006, a Torino per un anno, poi di nuovo a Latina come capo di gabinetto prima di trasferirsi alla prefettura di Varese, dove ha ricoperto l’incarico di vicario.

Andrea Polichetti, dal 2015 e per due anni, è stato capo ufficio di staff del Dipartimento per le Politiche del personale al Ministero dell’Interno, mentre nel 2017 nel 2017 è stato nominato componente del Nucleo ispettivo ministeriale per la verifica della gestione del Centro di accoglienza per immigrati di Isola Capo Rizzuto.

Nominato prefetto in quell’anno, è stato commissario straordinario per l’area del Comune di San Ferdinando, e prima di approdare a Como è stato direttore del centro per i servizi demografici del ministero dell’Interno.

Polichetti è il 63esimo prefetto bresciano, il sesto negli ultimi dieci anni. Succede a Maria Rosaria Laganà che ricopriva l’incarico dal maggio del 2022 ed era arrivata a Brescia dopo l’esperienza a Treviso e Pordenone. Maria Rosaria Laganà ha assunto un incarico all’agenzia nazionale per i beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata. Si tratta di un ritorno per lei: aveva già diretto una delle sezioni della agenzia tra il 2011 e il 2013.