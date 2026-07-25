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Brescia, poliziotto fuori servizio ferma un uomo armato di bastone al bar

Il fatto è successo nei giorni scorsi in città all'interno di un bar in via Brasile: per l’uomo è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Auto della polizia
Auto della polizia

La situazione è degenerata velocemente e quando ha visto che quell'uomo armato di bastone all'interno di un bar per poco non colpiva alla testa la madre del titolare è intervenuto per riportare l'ordine.

Protagonista un agente di Polizia libero dal servizio che, dopo essere stato aggredito dall'uomo che cercava di calmare, ha preso in mano la situazione e con l'aiuto dei colleghi poliziotti intervenuti sul posto ha arrestato l'uomo: un 37enne brasiliano residente in provincia. L'uomo deve rispondere di resistenza e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale.

L’aggressione

Il fatto è successo nei giorni scorsi in città all'interno di un bar in via Brasile. È qui che l'uomo ha iniziato ad agitare il bastone colpendo il soffitto e causando danneggiamenti. In quel momento il poliziotto si è qualificato e per risposta è stato afferrato al collo.

In considerazione di quanto accaduto, il questore Paolo Sartori ha disposto nei confronti dell’arrestato la revoca del permesso di soggiorno, in modo da poter poi procedere alla sua espulsione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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aggressionePolizia di StatobastoneBrescia
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