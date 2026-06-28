Brescia piange Marta Damiano, una vita lunga 103 anni aperta alla città

Figura conosciuta e stimata, è ricordata per il carattere, la generosità, l’ospitalità e il legame con Brescia. I funerali martedì nella chiesa di Sant’Afra

Francesca Zani 28 giugno 2026 1 ' di lettura

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