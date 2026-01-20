A Brescia in centinaia in piazza a sostegno del popolo iraniano

In centinaia hanno risposto all’appello a partecipare alla manifestazione per la libertà in Iran, convocata in largo Formentone. Mentre nel Paese mediorientale continuano le persecuzioni e le impiccagioni da parte della Repubblica Islamica, Brescia scende in piazza per chiedere con forza la fine della repressione e per sostenere un popolo che da anni lotta con coraggio contro la tirannia rivendicando libertà, diritti, dignità e pane. Una mobilitazione che nasce dalla consapevolezza di una situazione sempre più drammatica, aggravata da una povertà crescente e da un sistema politico incapace di aprirsi alla democrazia.

A prendere la parola dall’ideale palco della piazza sono stati Emanuele Moraschini e Laura Castelletti, in rappresentanza della provincia e della città di Brescia. «Non è un atto simbolico ma di responsabilità – ha esordito Moraschini –. Se privano della libertà a Teheran, lo fanno anche a Brescia. E noi non possiamo limitarci all’indifferenza, la libertà non ha confini». Sulla stessa linea la sindaca Castelletti: «Brescia non guarda a quello che accade in Iran come a qualcosa di lontano. Da anni proviamo a fare la nostra parte, con scelte concrete. Non vogliamo restare in silenzio davanti a ciò che sta accadendo in Iran. Un popolo sta pagando con la vita il coraggio di chiedere la libertà. Il regime degli Ayatollah reprime nel sangue l’anelito di libertà della popolazione e famiglie intere vivono nell’angoscia di non sapere se rivedranno i propri cari. Non è questione di politica estera: è questione di umanità».

A prendere la parola infine le attiviste di Amnesty International Brescia, che hanno invitato a firmare l’appello sulla protezione delle proteste in Iran, una campagna già in corso da tempo.

La manifestazione ha rivolto inoltre un appello al Governo per attivare ogni iniziativa diplomatica possibile per fermare le esecuzioni e la repressione in corso.