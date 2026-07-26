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Brescia, l’ombra del dolo su due auto bruciate nella notte in via Vicenza

Sui fatti indaga la Polizia di Stato. Si cerca di capire se si tratti del gesto di un piromane o di un messaggio a qualcuno
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Le auto bruciate in via Vicenza
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Le auto bruciate in via Vicenza

Saranno le indagini della Squadra Mobile della Questura a far luce sul rogo, che sembra proprio essere doloso, di due auto avvenuto nella notte in via Vicenza, traversa di via Fura, al quartiere Chiesanuova in città.

A prendere fuoco sono state una Mercedes Classe A e una Polo, entrambe di oltre 10 anni di vita, parcheggiate una accanto all’altra davanti ad un condominio. Il dato che porta, almeno in via preliminare, a rendere poco probabile un innesco accidentale è il fatto che entrambi i motori delle vetture siano integri e che quindi il rogo non sia partito da quelli. Saranno comunque gli accertamenti tecnici a fornire la certezza. 

L’allarme

I poliziotti lavorano dunque sull’ipotesi che qualcuno possa aver usato un accelerante, magari inzuppando una delle gomme posteriori, per innescare le fiamme. Quando l’incendio si è diffuso il calore ha fatto scoppiare i finestrini, oltre alle vetrate di un seminterrato, richiamando i residenti e facendo scattare l’allarme. I Vigili del fuoco hanno evitato che il rogo si diffondesse oltre.  

Resta da capire, a questo serviranno le indagini, se si sia trattato dall’azione di un piromane che ha agito per vedere il fuoco oppure se si sia trattato di una vendetta, oppure un messaggio, ad uno dei proprietari delle auto. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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