Brescia-Iseo-Edolo, stop di Rolfi: «Nessuna decisione sulle corse»

Nessuna decisione è stata ancora presa sul presunto ridimensionamento delle corse ferroviarie lungo la linea Brescia-Iseo-Edolo. A precisarlo è Fabio Rolfi, vicepresidente della Provincia con delega alla Mobilità, che interviene per chiarire l’attuale situazione e respingere interpretazioni bollate come frettolose.

«La riduzione delle corse di cui si sta parlando - ha dichiarato Rolfi - riguarda richieste avanzate da alcuni sindaci a fronte delle code ai passaggi a livello. Ma serve un confronto più ampio e approfondito prima di arrivare a conclusioni affrettate, anche per rispetto degli enti coinvolti e degli utenti del servizio».

Visione e confronto

Da qui la volontà della Provincia di farsi promotrice di un tavolo tecnico-politico, da convocare a breve, per affrontare in modo organico e costruttivo la strategia di rilancio della linea ferroviaria. «Non si può andare avanti a colpi di stop and go - ha sottolineato Rolfi - escludendo gli attori del territorio, come la Provincia e l’Agenzia per il trasporto pubblico locale, che non sono nemmeno state coinvolte nell’ultima riunione svolta nei giorni scorsi. Serve una visione di lungo periodo, perché l’attrattività di un servizio non si misura in pochi mesi, ma si costruisce nel tempo».

Secondo il vicepresidente della Provincia, il futuro della linea ferroviaria non è in discussione, ma deve anzi puntare verso un potenziamento. «Bisogna rilanciare la visione di un collegamento suburbano con Brescia, capace di alleggerire la pressione viabilistica sul nodo ovest della città. È questa la direzione che il territorio chiede, e che sarà recepita nel piano provinciale della mobilità sostenibile», ha precisato Rolfi.

Rilancio

Nel nuovo piano verranno affrontati anche alcuni aspetti chiave per il rilancio della linea, a partire dagli investimenti sulla rete, dagli interventi sui passaggi a livello e dalla necessità di una vera integrazione tariffaria con il sistema urbano bresciano. Su questi fronti, la Provincia intende coinvolgere la Lombardia.

«Chiederemo alla Regione di partecipare al tavolo per fare sintesi tra esigenze diverse e costruire una proposta unitaria - ha concluso Rolfi -. Vanno evitate le strumentalizzazioni politiche, che in questi anni non hanno prodotto risultati, se non alimentare polemiche buone solo per la ricerca di visibilità personale. Ora serve lavorare insieme, seriamente, per il bene del territorio».