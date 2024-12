‘Ndrangheta a Brescia, oggi l’interrogatorio di suor Anna Donelli

Dieci minuti prima delle 10 suor Anna Donelli è entrata in tribunale a Brescia dove questa mattina risponderà alle domande del giudice per le indagini preliminari, che una settimana fa l’ha messa agli arresti domiciliari.

La religiosa, da anni volontaria nelle carceri bresciane Verziano e Canton Mombello ma anche a San Vittore, è accusata di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso nell’ambito dell’inchiesta su presunte infiltrazioni della ‘Ndrangheta nel territorio bresciano. In particolare suor Anna Donelli si sarebbe «messa a disposizione del sodalizio criminale per garantire il collegamento con i sodali detenuti in carcere».

L’avvocato Robert Ranieli aveva già annunciato che la religiosa avrebbe risposto alle domande del gip. Suor Donelli è entrata in tribunale e si è poi soffermata al bar prima dell’interrogatorio.