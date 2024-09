Brescia infrastrutture: in tre anni investiti 33 milioni di euro

Da quando è diventata operativa, il primo gennaio del 2012, è cresciuta un passo alla volta, finendo per diventare uno dei fiori all’occhiello dell’Amministrazione cittadina. Brescia infrastrutture ha investito negli ultimi tre anni oltre 33 milioni di euro: un dato che testimonia l’efficienza della società controllata dalla Loggia, proprietaria della metropolitana e di molti parcheggi in struttura (tutto gestito, però, da Brescia mobilità), ma anche ideatrice di molte opere significative all’interno dei confini cittadini.

Quella più recente è il Teatro Borsoni, ma nel suo portfolio ci sono anche il sottopasso di via Rose, il centro civico in via Chiusure, il recupero ambientale della cava Ex Nuova Beton e le riqualificazioni di via Musei e via X Giornate. E l’elenco potrebbe continuare.

Ci sono però anche alcuni numeri che certificano lo sviluppo della società guidata da Marcello Peli (il direttore è Alberto Merlini). Dal 2019 a oggi i dipendenti sono cresciuti, passando da 20 a 37, e diventeranno 40 entro la fine dell’anno. La parità di genere è rispettata perché ci sono 19 uomini e 18 donne e l’età media è di 41 anni. 17 dipendenti si occupano poi esclusivamente di progettazione, «questo è certamente un valore aggiunto rispetto agli inizi», conferma il direttore Peli.