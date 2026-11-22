Con un videosaluto era presente Angelica, nata nel 1923. E accanto alla mamma c’era la piccola Adelaide, nata nel 2023. Cento anni in una stanza, una «macchina del tempo vivente» con una particolarità: al Centro Paolo VI di Brescia si sono incontrati i rappresentanti di tutti coloro che sono nati in una «annata del 3» compresa fra questi due estremi. Tra loro, naturalmente, i promotori Francesco Marcolini, Angelo Piovanelli e Paolo Curti, il relatore ospite - lo storico Roberto Chiarini - e Igor Masia che ha curato gli intervalli musicali.
In sala un pubblico di diverse età, residente nel Bresciano - consistente la rappresentanza camuna - e in province vicine. Tutti invitati quest’anno perché la scadenza è particolare: «Negli anni che finiscono col numero 6 - ha spiegato Piovanelli - chi è nato in un anno che finisce col 3 compie un’età che finisce col 3». L’obiettivo era riunire queste persone «nello stesso spazio e nello stesso momento, per creare un ponte tra generazioni diverse. Un’idea completamente inedita, mai realizzata prima a livello sia nazionale, sia europeo».
Saggezza ed energia
Destinata, negli intenti dei promotori, a ricavare fiducia dalla contaminazione: «L’energia, a volte irriverente, dei più giovani, si unisce alla saggezza dei meno giovani, dimostrando che lo stare insieme non ha davvero età».
È stato facilmente ricordato come il numero 3 occupi «un posto speciale nella storia dell’umanità», per il suo costante ricorrere in ogni fondamentale ambito della storia e del pensiero umano, dalla religione alla filosofia alla letteratura, fino alla concezione del tempo (presente, passato e futuro) e dello spazio tridimensionale. L’incontro ne ha calato la dimensione simbolica nella vita concreta, con i brevi interventi dei nati in diversi «anni 3» che hanno tratteggiato le caratteristiche di ogni generazione: da quella «silenziosa» del 1933, «cresciuta a testa bassa tra i sacrifici della guerra», a coloro che, affacciatisi al mondo dieci anni dopo, furono «protagonisti della rinascita e del boom»; dai «baby boomers» del 1963, «passati dal mangiadischi alla rivoluzione digitale», ai tredicenni nati nel 2013, «connessi, creativi, inarrestabili» e destinati a raccogliere il patrimonio di chi «dopo le guerre, ha ricostruito il Paese e costruito la nostra società di oggi».
È cambiato nel tempo il modo di percepire il futuro. «Le certezze delle generazioni precedenti - ha osservato Roberto Chiarini - si sono ribaltate. Quelle nate dal 1923 in poi seppero reggere gli effetti di due guerre drammatiche con slancio e fiducia nel futuro. Dal 1945 al ’75 l’Italia ha conosciuto uno sviluppo inimmaginabile. In questi anni, invece, domina l’incertezza». Sotto l’ombrello «magico» del 3 diventa allora possibile condividere una «iniezione di fiducia e orgoglio». E darsi appuntamento nel futuro: il prossimo incontro è già fissato per il 22 novembre 2036.