Brescia in Fiore, un giardino a cielo aperto colora piazza Vittoria

Sarà ancora un altro fine settimana all’insegna dei fiori e dei colori. Il 25 e 26 aprile la centralissima piazza Vittoria ospiterà la prima edizione di Brescia in Fiore, una nuova manifestazione dedicata al mondo della floricoltura che trasformerà il cuore della città in un suggestivo giardino a cielo aperto. Per due giorni, uno dei luoghi simbolo di Brescia accoglierà floricoltori e vivaisti provenienti da diverse regioni italiane, pronti a dare vita a scenografici allestimenti floreali con piante stagionali, capaci di avvolgere la piazza in colori e profumi primaverili.

Piante da interno

Ampio spazio sarà dedicato alle piante da interno, sempre più protagoniste nelle case degli italiani, soprattutto tra i più giovani, dove rappresentano una vera e propria tendenza legata al benessere e al contatto quotidiano con la natura. Non mancheranno proposte per appassionati e collezionisti, con espositori specializzati in bulbi rari e varietà particolari, ideali per chi ama coltivare e seguire tutte le fasi di crescita delle piante fino alla fioritura.

Tra le attrazioni più curiose, una selezione di piante carnivore e acquatiche provenienti da diverse parti del mondo, presentate da uno dei pochi produttori italiani del settore, insieme alle affascinanti tillandsie, note anche come «figlie del vento», piante aeree dal grande impatto decorativo. Grande attenzione anche per gli amanti dell’arte verde con la presenza di bonsai da interno ed esterno, inclusi esemplari rari e da collezione.

L’iniziativa

«Brescia in Fiore nasce con l’obiettivo di offrire un nuovo appuntamento dedicato al verde, capace di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale – dagli appassionati ai semplici curiosi – valorizzando al tempo stesso uno degli spazi più rappresentativi della città» – spiegano gli organizzatori. L’iniziativa si inserisce nel progetto promosso dal Comune di Brescia «Vittoria in Movimento» per la gestione del percorso di rigenerazione partecipata dello spazio pubblico di piazza Vittoria.

L’evento, facilmente accessibile e comodo anche per la presenza di parcheggi nelle vicinanze, si propone come un primo passo verso un percorso che punta a rendere sempre più green il centro cittadino, creando un’occasione di incontro, scoperta e condivisione.