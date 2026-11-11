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Ruba cosmetici al Tigotà di via Salgari, arrestata una 50enne

La 50enne aveva pagato solo parte della merce, ma all'uscita è scattato l'antitaccheggio. La direttrice ha chiamato il 112
La pattuglia intervenuta da Tigotà
La pattuglia intervenuta da Tigotà

Aveva nascosto alcune confezioni di cosmetici nella borsa, poi si era diretta alle casse pagando soltanto una parte della merce. Ma quando ha provato a uscire dal negozio è scattato l'allarme antitaccheggio. Una donna di 50 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato per furto aggravato al Tigotà di via Emilio Salgari, a Brescia.

È successo nei giorni scorsi. La direttrice del punto vendita, accortasi del tentativo di furto, ha fermato la donna e chiamato il 112. Alla richiesta di restituire la merce sottratta, la 50enne ha aperto la borsa, dalla quale sono cadute alcune confezioni di cosmetici a cui erano stati rimossi i dispositivi antitaccheggio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia, che hanno identificato la donna, una cittadina romena residente in città e con precedenti di polizia.

Accompagnata in Questura per gli accertamenti, è stata arrestata con l'accusa di furto aggravato.

«La tempestiva richiesta effettuata alla Polizia ha consentito un intervento rapido ed efficace», ha commentato il questore Paolo Sartori, sottolineando l'importanza di segnalare immediatamente i reati alle forze dell'ordine.

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