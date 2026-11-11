Ruba cosmetici al Tigotà di via Salgari, arrestata una 50enne

La 50enne aveva pagato solo parte della merce, ma all'uscita è scattato l'antitaccheggio. La direttrice ha chiamato il 112

11 novembre 2026 1 ' di lettura

La pattuglia intervenuta da Tigotà Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti furtocosmeticiPolizia di StatoBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...