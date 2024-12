Parrucchieri sempre più presi di mira dai ladri, anche a Brescia

I prodotti e le attrezzature per parrucchieri vanno a ruba. Letteralmente. La merce ritrovata dalla Polizia nella notte del 30 dicembre a bordo di un'auto rubata – dopo un inseguimento a folle velocità – è solo l'ultima grossa (e costosissima) refurtiva sottratta a un salone. Sembrano essere in aumento, infatti, le spaccate e i furti nei negozi di parrucchieri e barbieri. Solo questa settimana in città sono stati presi di mira almeno due saloni, di cui uno – il Testa Matta di corso Cavour – è alla seconda spaccata in pochi mesi.

Perché proprio i parrucchieri? Il motivo lo spiega una delle recenti vittime a Brescia, Gianpietro Amigoni, titolare del negozio GPietro Capelli e makeup in zona Fornaci (via Adelaide Malanotte), svaligiato domenica notte. Dagli stessi ladri che, scappando a folle velocità su un'auto di grossa cilindrata, sono stati subito dopo bloccati dai poliziotti e poi si sono dileguati fuggendo a piedi nei campi. «Rubano piastre, phon e prodotti di alta gamma per la cura dei capelli: tutta merce che rivendono e che è sempre più richiesta sul mercato nero».

La spaccata di domenica notte

Il negozio GPietro Capelli e makeup è stato preso di mira domenica notte: i ladri sono entrati dal retro, sfondando il muro a mazzate e forzando le inferriate, aggirando anche l’antifurto. «Siamo aperti dal 1999 e non ci era mai accaduto: ritrovare il negozio completamente ribaltato è stato uno choc» spiega. Il totale del danno ammonta a circa 8mila euro. «Siamo assicurati, ma è una magra consolazione. Ci hanno portato via attrezzature, prodotti, kit regalo: hanno usato le pattumiere vuote come contenitori e ne hanno riempite quattro».

«Per fortuna qualcosa è stato recuperato dalla Polizia – aggiunge amareggiato Amigoni –. Gli agenti ci hanno riconsegnato circa 5mila euro di prodotti tra phon e piastre, ma i pezzi più costosi non c'erano, probabilmente perché i ladri li hanno infilati in zaini e borse che sono riusciti a portare con sé. Tra questi, ad esempio, ci sono i tosatori elettrici e le forbici giapponesi, che sono pregiatissime e molto costose».