Recuperata auto rubata, a bordo 5mila euro di prodotti per parrucchieri

Nella notte del 30 dicembre una pattuglia della Polizia di Stato di Brescia ha sventato il furto di un’auto e al suo interno ha recuperato una refurtiva dal valore di oltre 5.000 euro. Tutto è iniziato quando gli agenti della Questura, durante i consueti controlli notturni, hanno notato un'auto di grossa cilindrata che sfrecciava per le strade della città a velocità sostenuta.

Intuito che qualcosa non andava, gli uomini della Volante si sono messi sulle tracce del veicolo. Quando i sospetti si sono accorti di essere seguiti, hanno tentato di fuggire accelerando, ma sono stati bloccati all’incrocio successivo. A quel punto, i tre occupanti sono scappati a piedi, dileguandosi in diverse direzioni.

Il ritrovamento della merce rubata

L’auto, che era stata avviata con una centralina e risultata rubata, conteneva prodotti e attrezzature per parrucchieri per un valore di oltre 5.000 euro. Gli agenti hanno contattato il proprietario del veicolo, che non si era ancora accorto del furto e che, dopo aver sporto denuncia, ha potuto riavere la sua auto. Anche la titolare del negozio derubato è stata rintracciata: la merce recuperata le è stata restituita, permettendole di continuare la sua attività durante le festività natalizie.